عضو مجلس النواب الليبي عبد السلام نصية: أتوقع إغلاق النفط مجددًا إذا لم يستجب ال

عضو مجلس النواب الليبي عبد السلام نصية: أتوقع إغلاق النفط مجددًا إذا لم يستجب الدبيبة لمطالب التوزيع العادل للإيرادات

– حكومة الدبيبة تواجه ضغوط أكثر إلحاحًا مقارنة بما واجهته الحكومات السابقة بشأن توزيع الثروة.

– الضغوط على حكومة الدبيبة سببها التوسع في الإنفاق دون ميزانيات معتمدة، والانقسام المؤسساتي.

– المركزية المقيتة في إدارة الموارد النفطية خلفت شعورًا بالظلم لدى أهالي كثير من المناطق لعجزها عن إحداث تنمية متوازنة في كل أنحاء ليبيا.

– تأخر طرح الحلول الجدية لتلك القضية زاد من احتقان الأوضاع بل وأسهم في أن تُلقي بظلالها على الصراع القائم في ليبيا. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-29 00:54:16

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