عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز: النواب متأخّر في القاعدة الدستورية ولا يز

عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز: النواب متأخّر في القاعدة الدستورية ولا يزال يفكّر في طريقة أو مَدخل يُمكّن حفتر من خوض الانتخابات.
– الرئاسي جاء عن طريق اتفاق سياسي وفق مهام محدّدة ولا يحقّ أو يجوز له تجاوز مهامه واختصاصاته.
– هناك قاعدة دستورية مؤقتة موجودة تؤسّس للانتخابات ويمكن البناء عليها.
– مجلس الدولة أنجز القاعدة الدستورية وصوّت عليها منذ شهر والخلل يكمن في مجلس النواب.
– مجلس النواب لا يزال يفكّر في كيفية استثناء أشخاص وتفصيل الأمر عليهم وهذا لم يعُد خافيا على أحد.
– مزدوجي الجنسية والعسكريّين وفق ما تقتضيه الشرائع والقوانين والأعراف لا يجوز لهم التقدّم للانتخابات الرئاسية.
– العسكريّون أيضًا يجب أن يكونوا خارج الخدمة أثناء ترشّحهم للانتخابات. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2022-12-29 01:54:55
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