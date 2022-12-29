عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز: النواب متأخّر في القاعدة الدستورية ولا يز

عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز: النواب متأخّر في القاعدة الدستورية ولا يزال يفكّر في طريقة أو مَدخل يُمكّن حفتر من خوض الانتخابات.

– الرئاسي جاء عن طريق اتفاق سياسي وفق مهام محدّدة ولا يحقّ أو يجوز له تجاوز مهامه واختصاصاته.

– هناك قاعدة دستورية مؤقتة موجودة تؤسّس للانتخابات ويمكن البناء عليها.

– مجلس الدولة أنجز القاعدة الدستورية وصوّت عليها منذ شهر والخلل يكمن في مجلس النواب.

– مجلس النواب لا يزال يفكّر في كيفية استثناء أشخاص وتفصيل الأمر عليهم وهذا لم يعُد خافيا على أحد.

– مزدوجي الجنسية والعسكريّين وفق ما تقتضيه الشرائع والقوانين والأعراف لا يجوز لهم التقدّم للانتخابات الرئاسية.

– العسكريّون أيضًا يجب أن يكونوا خارج الخدمة أثناء ترشّحهم للانتخابات. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-29 01:54:55

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