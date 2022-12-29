صور|| بلدية طرابلس المركز: نأسف لسقوط بعض المباني المتهالكة ما أدى إلى وفاة أحد قاطنيها.

– بالأمس سقطت عمارة رقم 108 بشارع الرشيد واليوم سقوط عمارة أخرى بمحلة بالخير .

– نأمل من الجهات المسؤولة إتخاذ الإجراءات بالخصوص وإيجاد الحلول التعويضية للسكان فبعضهم ليس لهم ملجأ ويصرون على البقاء.

– نهيب بالجهات ذات العلاقة التي سبق مخاطبتها بالخصوص سرعة معالجة مثل هذه الوقائع والحد ومن تكرارها.

– نطالب شاغلي تلك المباني التقيد بإخلائها لعدم توفر شروط السلامة بها. #ليبيا_برس











2022-12-29 01:23:12

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