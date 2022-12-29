الأميرال جهاد يايجي، رئيس الأركان البحرية السابق، ومهندس الاتفاقية البحرية الليب

الأميرال جهاد يايجي، رئيس الأركان البحرية السابق، ومهندس الاتفاقية البحرية الليبية التركية، يُهاجم حزب الشعب الجمهوري التركي، لرفضه للاتفاقية الليبية التركية، الموقعة عام 2019م.

ــ جاء ذلك على خلفية زيارة نائب رئيس الحزب الجمهوري التركي، مدينة #بنغازي مؤخرًا، وأعلن رفضه للاتفاقية التركية الموقعة مع حكومة الوفاق، عام 2019م.

يايجي: الاتفاقية تضمن بشكل واضح مصالح #تركيا و #ليبيا في المتوسط، مقابل موقف #اليونان غير العادل وغير القانوني.

ــ الاتفاقية البحرية التركية، تمثل حدود تركيا، بعد تسجيلها في الأمم المتحدة، وليس من حق أي تركي رفض حدود بلاده. #ليبيا_برس

2022-12-29 11:38:28

1672313908