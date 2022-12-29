رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة: – عدد المختفين قسرًا في الب

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة:
– عدد المختفين قسرًا في البلاد طيلة العقد الماضي، بلغ 1800 حالة.
– معظم النسب المُسجلة لحالات الاختفاء كانت خلال الحروب والصراعات المسلحة، الأمر الذي يرقى إلى مصاف جرائم الحرب.
– قادة الحرب والفصائل المسلحة المتُنفذة في عموم البلاد، متورطة في هذه الجرائم، لذلك هناك تحديات ومصاعب أمنية تعترض كل العاملين على هذا الملف.
– وزارة العدل فشلت في التعاطي مع الملف بالشكل المطلوب وفقًا للمعايير الدولية.
– ملف الاختفاء القسري يُعتبر ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الانتقالية، وضمان حقوق الضحايا وأهاليهم وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب في البلاد.
#ليبيا_24
2022-12-29 12:35:21
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