الباحث القانوني، عبدالله الديباني: سيف الإسلام مواطن مدني ليبي تنطبق عليه شروط ا

الباحث القانوني، عبدالله الديباني: سيف الإسلام مواطن مدني ليبي تنطبق عليه شروط الترشح الرئاسي قانونًا، ومن حقه الترشح.

ــ سيف الإسلام مرشح رئاسي حكمت له المحكمة بالعودة إلى قائمة المرشحين بحكم بات ونهائي.

ــ إقصاء سيف الإسلام يفتح الباب أمام مصيبة أخرى، فنحن لدينا مرشحين رئاسيين صدر لهم قرار من المفوضية مر عليه أكثر من 60 يومًا، ولا يمكن تجاوزه.

ــ لا يمكن السكوت على هذه الأمور، ولو صدرت شروط وإقصاءات جديدة، سيجلس كافة المترشحين المقبولين سابقًا في مقعد المعارضة للانتخابات. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2022-12-29 12:41:54

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