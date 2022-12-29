بحث وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية إن

بحث وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة، محمد الحويج، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية إندونيسيا لدى دولة ليبيا ديدي أحمد، الصعوبات التي تواجه الشركات الإندونيسية في العمل بدولة ليبيا وسُبل معالجتها، وآلية مراجعة وتفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين، وإقامة مصانع مشتركة للأسماك. ودعا الحويج، الجانب الإندونيسي لفتح القنصلية في مدينة بنغازي في أقرب وقت ممكن.

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