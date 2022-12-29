مصدر بوزارة المالية:

– الدبيبة يقرر تعلية 16.5 مليار دينار من باب التنمية قبل أيام من نهاية السنة المالية 2022 .

– التعلية تعني عدم إعادة ما تبقى من الميزانية لخزينة الدولة عندما تنتهي السنة المالية و صرفها على اغراض مختلفة .

– صُدمنا بصدور القرار وتوجيهه لوزارتنا لأن الحكومة ليس لديها ميزانية لكي تقوم بعملية تعلية و بهذا المبلغ الضخم .

– الدبيبة اصدر القرار البارحة و قد تلقيناه اليوم في الوزارة وهو يسعى لاعتماده باجتماع مجلس الوزراء القادم .

– من بين الاغراض التي وجه الدبيبة بصرفها بموجب هذه التعلية تجهيزات أمنية للمخابرات بقيمة 180 مليون د.ل .

– الدبيبة وجه بصرف 380 مليون د.ل لوزارة الداخلية كمشروعات و صيانة و 65 مليون للخارجية لصيانة مباني .

– الدبيبة وجه بصرف 130 مليون د.ل لمجلس الوزراء مقابل صيانة و تجهيزات و شراء مقر .

– الدبيبة قرر صرف 1 مليار د.ل للبلديات كتنمية و 4.7 مليار للكهرباء و 2.5 مليار طريق الدائري الثالث .

#ليبيا_24

2022-12-29 13:52:37

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