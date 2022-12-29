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صور | عبدالله اللافي عضو الرئاسي يترأس اجتماعًا أمنيًا مع عدد من القيادات الأمني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | عبدالله اللافي عضو الرئاسي يترأس اجتماعًا أمنيًا مع عدد من القيادات الأمنية و العسكرية بالمنطقة الغربية لبحث الأوضاع الامنية في #الزاوية و تشكيل غرفة أمنية في المدينة لرصد المجرمين والقبض عليهم. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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