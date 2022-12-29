صور | عبدالله اللافي عضو الرئاسي يترأس اجتماعًا أمنيًا مع عدد من القيادات الأمني

صور | عبدالله اللافي عضو الرئاسي يترأس اجتماعًا أمنيًا مع عدد من القيادات الأمنية و العسكرية بالمنطقة الغربية لبحث الأوضاع الامنية في #الزاوية و تشكيل غرفة أمنية في المدينة لرصد المجرمين والقبض عليهم. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)