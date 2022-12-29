صور|| عبدالله اللافي بصفته “القائد الأعلى للجيش”، يجتمع بحسين العائب، ومحمد الحد

صور|| عبدالله اللافي بصفته “القائد الأعلى للجيش”، يجتمع بحسين العائب، ومحمد الحداد، وصلاح النمروش، ومدير أمن #الزاوية، لمتابعة الأوضاع الأمنية في المدينة، على خلفية إغلاق الطرق بالمدينة، احتجاجًا على تردي الأوضاع الأمنية، وتصفية عائلة المواطن سالم عبد المولى.

ــ الاجتماع لم يُسفر عن حلول جذرية لتسليم الجُناة، وتم الاتفاق مبدئيًا على فتح الطريق الساحلي.

ــ في حال التغاضي عن تسليم المجرمين، سيتم إعادة إقفال جميع الطرق داخل بلدية #الزاوية_الغرب، بما فيها الطريق الساحلي، وإعلان العصيان المدني.

ــ اللافي شدد على ضرورة فرض الأمن والقبض على المجرمين ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية في كل مناطق #ليبيا. #ليبيا_برس







2022-12-29 16:36:08

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