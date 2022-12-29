مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش، اللواء خالد المحجوب:

– مخططات الإخوان فشلت في المنطقة، حيث دحضت الجيوش الوطنية في مصر وليبيا في إفشال خطط السيطرة على الدولة، وبعد هذا فشلت الخطة الموازية في تكوين جيوش خاصة بالتنظيمات الإرهابية، والآن لم يتبق لهم سوى خطة أخيرة هي تصدير المسلحين إلى أوروبا.

– بعد صراع طويل تفهم العالم حقيقة الأزمة الليبية، وهو ما بدا في مخرجات مؤتمر برلين، حيث عرفوا أن الأزمة الكبرى تمثلت في التدخل الأجنبي المتعدد والميليشيات المسلحة ومقاتليها سواء الأجانب أو الليبيين.

– هذه التنظيمات والميليشيات تخشى وجود دولة قوية يمكنها تنظيم البلاد والحد من تواجد الأسلحة. وأي من يملك دولة لها موارد سيصارع كثيرا من أجل الحفاظ عليها.

– الجيش هو أول من نادى بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعلى البعثة الأممية، تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية.

– دائما ما طالبنا بضرورة توزيع عائدات النفط توزيعا عادلا دون تهميش، إلى جانب نبذ العنف وحجب تغيير الخطاب الإعلامي والديني لتوحيد صفوف الأمة الليبية.

#ليبيا_24

2022-12-29 16:43:09

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