المترشح الرئاسي، سليمان البيوضي، يؤكد أن #ليبيا لا علاقة لها بملف الجيش الجمهوري الأيرلندي، وأن ليبيا هي التي لها حق المطالبة بالتعويض.

ــ البيوضي: #بريطانيا كشفت في ديسمبر 2004م، عن آلاف الوثائق من أرشيفها الوطني، التي تتعلق بالنشاط الاستخباراتي والسياسي لبريطانيا عام 1974.

ــ مثلت الوثيقة الحاملة للرمز “Fco-93 /366” صدمة كبيرة لكل المتابعين، حيث كشفت عن تنسيق بين الاستخبارات الليبية والبريطانية، بشأن تبادل المعلومات عن طلبات الجيش الجمهوري الأيرلندي من الأسلحة نوعا وكمًا.

ــ الوثيقة تضمنت أيضًا التنسيق في بعض التسهيلات لمرور الأسلحة ومواقع استخدامها ضد بريطانيا، وارتباط الجيش الأيرلندي مع حركة المقاومة الفلسطينية التي كانت تنشط في #أوروبا حينها.

ــ هذا يعني أن ليبيا كانت متعاونة في هذا الملف، ورفضت عام 2009 تقديم التعويضات بشكل علني، وطلبت اللجوء للقضاء الدولي لحل الازمة، لأنها تعرف حجم الإحراج الذي ستضع فيه #المملكة_المتحدة نفسها.

ــ من حق ليبيا المطالبة بالتعويض عن ما لحق بها من أذى بسبب اتهامها في هذا الملف رغم تعاونها الوثيق.

ــ من المؤكد أن كثير من الوثائق السرية موجودة ويعرفها قيادات الجهاز الأمني في ليبيا، والذي بدأ الدبيبة بتسليمهم وتقديمهم كقرابين لأجل استمراره في السلطة.

ــ ما يفعله الطافش “الخائن والعميل” تجاوز مرحلة العار والخيانة معًا، ويجب التصدي لجرائمه بحق ليبيا بكل الوسائل، وعلى القبائل والمدن الليبية أن ينتفضوا في وجهه قبل أن يحرق الأخضر واليابس. #ليبيا_برس

2022-12-29 17:05:03

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