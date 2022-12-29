عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة: – الحل في ليبيا سيكون في الذهاب الى حوار سياسي، و

عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة:

– الحل في ليبيا سيكون في الذهاب الى حوار سياسي، وهذا ما يلمح به المجتمع الدولي، وخاصة في بياناته الأخيرة التي تفيد بأنه حال عدم توافق مجلسي النواب والدولة الذهاب إلى جولة حوار جديدة وطريق بديل.

– من اربك المشهد الليبي هو المجتمع الدولي، ومجلسي النواب والدولة توصلا إلى حل شامل في فبراير الماضي، بما فيه المواد الخلافية، وإحالتهما إلى الاستفتاء كمشروع دستوري كامل، يحال إلى الاستفتاء وبخارطة طريق واضحة ولمدة سنة وأربعة أشهر، وتمت دسترة هذا الاتفاق.

– للأسف المجتمع الدولي الذي يتحدث عن العراقيل والمجلسين، هو من أفسد هذا الاتفاق، ووجد ضالته من الليبيين ممن لا يريد الاتفاق ولا الانتخابات ومن لا يريد بناء الدولة.

#ليبيا_24

2022-12-29 17:30:01

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