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صور | غرفة الطوارئ والتنظيم #بنغازي تفتتح حديقة ” الشهيد فضل الحاسي ” التي تمتد

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | غرفة الطوارئ والتنظيم #بنغازي تفتتح حديقة ” الشهيد فضل الحاسي ” التي تمتد على مساحة 4 هكتارات بين منطقتي سيدي يونس وصولًا بجزيرة حي السلام في المدينة. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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