صور | غرفة الطوارئ والتنظيم #بنغازي تفتتح حديقة ” الشهيد فضل الحاسي ” التي تمتد على مساحة 4 هكتارات بين منطقتي سيدي يونس وصولًا بجزيرة حي السلام في المدينة. #ليبيا #المرصد