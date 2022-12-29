وثائق|| الدبيبة يعتمد تحويل مخصصات باب التنمية عن عام 2022 بقيمة 16 مليار و564 م

وثائق|| الدبيبة يعتمد تحويل مخصصات باب التنمية عن عام 2022 بقيمة 16 مليار و564 مليون و530 ألف دينار لتغطية المشروعات التنموية الجارية ومنتهية التعاقد.

الدبيبة خصص 180 مليون دينار من المبلغ للتجهيزات الأمنية لجهاز المخابرات العامة التابع للرئاسي.

الدبيبة خصص 150 مليون دينار لمشروعات وزارة الداخلية و30 مليون لصيانة مقراتها و115 مليون لشراء طائرتين لجهاز الإسعاف الطائر.

الدبيبة خصص 50 مليون دينار لصيانة وتجهيزات مجلس وزراء حكومته، و65 مليون لصيانة وتجهيز مقار تابعة للمنقوش.

الدبيبة خصص مبلغ 40 مليون دينار لشراء مقر إداري لمركز دراسات استراتيجية يتبع مجلس الوزراء.

الدبيبة خصص 40 مليون دينار لصيانة مقرات تابعة لمجلس الوزراء.

الدبيبة وزع باقي المبلغ على عدد من الوزرارت والهيئات التابعة له. #ليبيا_برس







2022-12-29 20:15:08

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