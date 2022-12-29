رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في الخطاب الختامي لـ2022: أثرت قضية استقرا

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في الخطاب الختامي لـ2022: أثرت قضية استقرار ليبيا مع محاورينا بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

– تحقيق الاستقرار في #ليبيا أمر بالغ الأهمية وحاسم.

– التقيت المنقوش وتحدثت مرتين مع الدبيبة ونساعد في النقاش حول العمليات الدستورية في ليبيا.

– يجب مكافحة المهربين والتدفقات غير النظامية للمهاجرين.

– أنوي إرسال بعثة #الاتحاد_الأوروبي إلى شمال #إفريقيا لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية.

– أنوي أن تهدف مهمة الاتحاد الأوروبي دائمًا إلى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من شمال أفريقيا

– لم أقم بتنفيذ الحصار البحري كما ورد في السنوات الأخيرة ولا أنوي فرض حصار بإرسال سفن تابعة للبحرية لبدء الحرب. #ليبيا_برس

2022-12-29 22:52:29

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