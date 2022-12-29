وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير:

– المنفي من خلال الرئاسي يسعى لأن يكون الأداة الأمريكية لإصدار قاعدة دستورية بمعزل عن مجلسي النواب والدولة.

– دعواته للقاء هي خطوة ليضفي على نفسه صفة الراعي للحوار والمنتج للحل في حال غياب التوافق بين المجلسين .

– بالتأكيد لست مع التمطيط والتمييع الحاصل بين المجلسين ولكن لا يمكن تصور حل حقيقي وفعال ومنتج يخرج من المنفي ذو العشر سنوات في السلطة واللافي ذو الثمان سنوات في السلطة والكوني عضو الرئاسيين.

– إذا كان الملفات المناطة بهم لم ينتجوا فيها إلا تعيين عدة سفراء لا يتجاوز عددهم الخمسة وعشرين من أصل مئة سفارة.

– ملف المصالحة معلق بعبق اللافي وملف توحيد الجيش معلق بارتهانات دولية وملف السياسة الخارجية مصادر من نجلاء وزوجها.

– الرئاسي حتى ساعته وتاريخه لم يتحصل على مصادقة البرلمان على قرار تعيين رئيس المخابرات .

– على صعيد شخوصهم الثلاثة لا يستطيعون إنجاز كلمة أو بيان شامل غ حتى إعداد قرار سليم .

– للعلم حتى قبل أشهر قليلة لا يوجد بالمجلس الرئاسي إدارة أو ديوان فاعل وحقيقي ويعمل المجلس الرئاسي بتطبيقات الواتس آب وغرف التلغرام.

– أخيرآ لا زالت حاضرة في الأذهان بأن الحرس الرئاسي التابع الرئاسي بقيادة أيوب بوراس وتمت إقالته من منصبه بعد طرده من مقراته.

– هل سيستقيم أو يعقل أساسا بأن هولاء يملكون روية للحل أو أدوات للتنفيذ أو حتى إرادة المبادرة ؟؟

#ليبيا_24

2022-12-29 23:14:54

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