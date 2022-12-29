عضو مجلس النواب عبد السلام نصية :

– حكومة عبد الحميد الدبيبة باتت بمواجهة ضغوط أكثر إلحاحًا، مقارنة بما واجهته الحكومات السابقة بشأن إعادة توزيع عوائد النفط، مرجعًا ذلك للتوسع في الإنفاق دون ميزانيات معتمدة، وانقسام مؤسساتي.

– المركزية المقيتة في إدارة الموارد النفطية خلفت شعوراً بالظلم والتذمر لدى أهالي كثير من المناطق، لعجزها عن إحداث تنمية متوازنة في كل أنحاء البلاد.

– تأخر طرح الحلول الجدية لتلك القضية زاد من احتقان الأوضاع؛ بل وأسهم في أن تُلقي بظلالها على الصراع القائم بالبلاد.

– ليبيا ستشهد حالات إغلاق جديدة للحقول والموانئ النفطية إذا لم يستجب الدبيبة لمطالب التوزيع العادل لإيراداته.

#ليبيا_24

2022-12-30 00:30:40

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