محمد القيلوشي، عضو الفريق السياسي للمترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي: الأجسام ا

محمد القيلوشي، عضو الفريق السياسي للمترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي: الأجسام السياسية تقف وراء تأخير الانتخابات ومشاركة الجميع ضمان لقبول نتائجها.

– الاحتقان الليبي الحالي كشف أن الأجسام السياسية هي من تقف وراء تأخير الانتخابات الرئاسية منذ العام الماضي.

– سيف الإسلام يدعو إلى إتاحة المشاركة للجميع في الانتخابات الرئاسية، وعدم إقصاء أي من الأطراف.

– كافة البيانات الصادرة من مختلف الجهات وقرارات مجلس الأمن الدولي تُطالب بإجراء انتخابات شاملة دون إقصاء أي طرف.

– من يريد ضمان القبول بنتائج الانتخابات الرئاسية حال إجرائها عليه السماح لجميع الأطراف بالدخول إلى الانتخابات.

– يجب إتاحة الفرصة للناخبين دون تدخلات سياسية أو خارجية باختيار من يرأسهم.

– سيف القذافي ومؤيديه يرفضون أي دعوات للانقسام ويسعون بكل بقوة لدعم وحدة ليبيا واستمرار تماسك أراضيها. #ليبيا_برس(تصريحات صحفية)

2022-12-30 00:22:52

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