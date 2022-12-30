المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري محمد الزبيدي: – تصريحات المشير خليفة حفت

المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري محمد الزبيدي:

– تصريحات المشير خليفة حفتر حول رسم خريطة طريق وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة وتوزيع عائدات النفط بشكل عادل من دون تهميش، محاولة لاحتواء الليبيين من الانفجار ومنع توغل الميليشيات في مفاصل الحياة.

– هذه التصريحات تمنح فرصة أخرى لمجلسي النواب والدولة للوصول لاتفاق لأجراء الانتخابات والخروج من هذا المختنق الذي يعاني منه الشعب الليبي على كل الصُعد.

– مجلسي النواب والدولة لا يريدان التقدم نحو إجراء انتخابات لأنهم إذا فعلوا ذلك فيعني عدم وجودهم على الساحة السياسية، خاصة أن فترتهما السياسية تتراوح بين 8 و10 سنوات، ويمارسون سياسة شراء الوقت.

#ليبيا_24

2022-12-30 01:07:02

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