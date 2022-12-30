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أفرزت نتائج رئاسة اللجنة الأولمبية الليبية، فوز جمال الزروق، بمنصب رئيس مجلس الإ

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أفرزت نتائج رئاسة اللجنة الأولمبية الليبية، فوز جمال الزروق، بمنصب رئيس مجلس الإدارة، فيما حاز محسن السباعي، منصب النائب الأول ، و خميس آدام منصب النائب الثاني ، و خالد الزنكولي منصب الأمين العام، خلال الانتخابات التي أقيمت الخميس.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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