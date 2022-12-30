أفرزت نتائج رئاسة اللجنة الأولمبية الليبية، فوز جمال الزروق، بمنصب رئيس مجلس الإ

أفرزت نتائج رئاسة اللجنة الأولمبية الليبية، فوز جمال الزروق، بمنصب رئيس مجلس الإدارة، فيما حاز محسن السباعي، منصب النائب الأول ، و خميس آدام منصب النائب الثاني ، و خالد الزنكولي منصب الأمين العام، خلال الانتخابات التي أقيمت الخميس.

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