درجات الحرارة المتوقعة في ليبيا ليوم الجمعة الموافق 30-12-2022م

نشر #المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة الموافق 30-12-2022م وفيما يلي الجدول :
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ليبيا نيوز
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