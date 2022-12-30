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درجات الحرارة المتوقعة في ليبيا ليوم الجمعة الموافق 30-12-2022م

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

نشر #المركز_الوطني_للأرصاد_الجوية درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة الموافق 30-12-2022م وفيما يلي الجدول :

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 المدن الليبية 2022 الجمعة الموافق 30 الغد طقس الحرارة الحرارة التنبوات الجوية السحب طقس اليوم 18 الحرارة الحرارة 19 (م(اليوم) ظهور المدينة (م(ليو صبراته 10 11 20 السماء 20 السماء نالوت السحب 19 وليد 10 08 السماء قليلة السماء 20 16 07 البريقة اجدابيا بنغازي 08 اسماء 06 20 السماء السحب السحب 07 أوباری 20 20 08 السماء السماء السحب 06 السماء 18 20 09 السماء صافية بوب 07‏'‏

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ليبيا نيوز

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