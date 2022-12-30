ضبط متهـم في قضـية خطـف وهتـك عـرض بجنزور

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، القبض على متهم في قضية خطف وهتك عرض لدى مركز شرطة جنزور.

وأفادت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن المتهم «ف، م، س، ال» صدر بحقه أمر ضبط وإحضار من قبل نيابة جنزور الجزئية على ذمة قضية خطف وهتك عرض.

وأضافت أن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة تمكن، بعد التحري وجمع المعلومات، من إلقاء القبض على المتهم، وجرى اتخاذ الإجراءات كافة حياله وإحالته لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن جنزور لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.