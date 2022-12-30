أستاذ العلوم السياسية رجب حمزة: – زمام الأمور فيما يخص الانتخابات لا يملكها الس

أستاذ العلوم السياسية رجب حمزة:

– زمام الأمور فيما يخص الانتخابات لا يملكها الساسة الليبيون بل هي لدى المجتمع الدولي “المتخاذل”.

– الصراع في ليبيا قد يبدو بين الليبيين أو الساسة إلا أنه في حقيقة الأمر، إنهم مجرد أدوات يستخدمها المجتمع الدولي وبالأخص بعض الدول المتدخلة في الأزمة الليبية.

– لن يكون هناك حل أو انتخابات إلا في حالة واحدة عندما تضمن الدول المتدخلة في الأزمة الليبية نصيبها من الكعكة الليبية؛ أي تضمن تحقق مصالحها وبعدها يمكن أن يكون هناك حل.

– المجتمع الدولي كان جادا في حل الأزمة وتحقق الانتخابات لكان نفذ وعيده للمعرقلين لذلك الاستحقاق.

– عندما تقررت الانتخابات العام الماضي، حدثت العديد من الخروقات مثل هجوم مليشيات مسلحة على مراكز الاقتراع في غرب البلاد وسرقة وحرق بطاقات انتخابية، ولم يقم المجتمع الدولي وقتها بأي إجراء حازم ضد تلك المليشيات.

– إذا كان المجتمع الدولي يريد بحق إجراء الانتخابات، لفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات وانتهي الأمر ونفذت الانتخابات حينها، إلا أن المجتمع الدولي اكتفى بالبيانات الهزيلة التي لا تغني ولا تشبع من جوع.

– عدم توافق المجتمع الدولي تجاه الحالة الليبية خاصة الكبار مثل الولايات المتحدة، يعمق الأزمة، والدليل على ذلك هو بقاء ليبيا دون وسيط أممي لأكثر من ثماني أشهر بسبب صراع بين الكبار داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة.

– الانتخابات في حد ذاتها لن تحل الأزمة، بل يجب أولا التفكير في توحيد الجيش لسببين؛ الأول كي تكون هناك جهة محايدة لتأمين تلك الانتخابات، والثاني هو وجود قوة نظامية محايدة تضمن تطبيق نتائج تلك الانتخابات.

#ليبيا_24

2022-12-30 10:00:33

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