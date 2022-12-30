عضو مجلس النواب مصباح دومة: اختزال النواب في شخص عقيلة والدولة في شخص المشري من تبعيات النظام الجماهيري لمعمر القذافي.

– اختزال باثيلي النواب والدولة في رئيسيهما قصر نظر منه.

– البيئة الليبية هي التي تشخصن المؤسسات بأسماء أشخاص لكن مجلس النواب به أصوات كثيرة.

– آليات تشكيل السلطة التنفيذية واضحة في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري بالتوافق بين النواب والدولة.

– تشكيل حكومة باشاغا لم يكن دقيقًا، فالنواب توافقوا بأغلبية والمشري لم يسمح لأعضاء مجلسه بعقد جلسه.

– المشري اتبع نفس الأسلوب في خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين المجلسين.

– الحكومات تأتي وتذهب والهدف الأسمى هو الانتخابات.

– كيف تُجرى الانتخابات في ظل وجود حكومتين.. من سيؤمن صناديق الاقتراع؟

– الانتخابات في وجود حكومتين ستكون عرضة للطعون وستفشل وعندنا سابقة في انتخابات النواب.

– سلمنا أمورنا للحوارات والملتقيات التي كان التدخل الأجنبي فيها كبير جدًا.

– اتفقنا على كثير من الأمور مثل الاتفاق على المناصب السيادية في بوزنيقة ولم يعرضها عقيلة على المجلس.

– وجود حكومة واحدة تشرف على الانتخابا أمر مطلوب على ألا تكون هذه الحكومة جزء من هذه الانتخابات.

– ليس من باب تكافؤ الفرص أن يكون شخص مسؤول ضمن المرشحين لمنصب الرئاسة. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)

2022-12-30 13:00:05

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