المحلل السياسي حسام القماطي: – التشكيلات المسلحة عصب مشكلتنا؛ فمنذ اللحظة الأول

المحلل السياسي حسام القماطي:

– التشكيلات المسلحة عصب مشكلتنا؛ فمنذ اللحظة الأولى للأزمة تم تغذية هذه المجموعات، ودعمها بتغطية قانونية عن طريق شرعنتها، وإدماجها داخل الأجهزة الأمنية الرسمية، مما تسبب في إطالة الأزمة.

– لا حل للأزمة الليبية بدون وضع حد لهذه المجموعات، وتفكيكها أو مواجهتها بشكل مباشر، مع تجفيف منابع دعمها مالياً.

– لقد تم تحويل شباننا على مدار العشرة أعوام الماضية إلى مرتزقة ومجرمين، بشكل أرهق الدولة وأفشل أي مشروع حقيقي للإصلاح.

– يجب أن تكون هناك وقفة جادة حقيقية لمواجهة نفوذها داخل الأجهزة الأمنية، ودعم الجهاز الأمني الرسمي، سواء عن طرق وزارة الداخلية، أو الجيش لمساعدته في التصدي لهذا التغول.

#ليبيا_24

2022-12-30 14:51:08

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