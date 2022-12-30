متحدثة الرئاسي: أبلغنا عقيلة والمشري بزمان ومكان اللقاء التقابلي لمبادرة الرئاسي

نجوى #وهيبة المتحدثة باسم المجلس #الرئاسي: أبلغنا #عقيلة و #المشري بزمان ومكان اللقاء التقابلي لمبادرة الرئاسي ولم نتلق ردًا بمشاركتهما.
– حددنا زمان ومكان الاجتماع التقابلي لانطلاق مبادرة الرئاسي في #غدامس بتاريخ 11 يناير.
– المبادرة تركز على ما يريده الشارع بحل النقاط الخلافية التي حالت دون الوصول للانتخابات في العام الماضي.
– نحن على أعتاب عام جديد نأمل أن يحدث فيه تقدم في المسار السياسي وإنهاء حالة الركود الحالية.
– المبادرة سبقتها مشاورات واسعة جدًا ونأمل أن يكون هناك انخراط إيجابي من المجلسين دون إهدار مزيد من الوقت والمماطة والعرقلة. #السبق (تصريحات تلفزيونية)
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