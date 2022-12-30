الرابطة الوطنية للمجالس البلدية: – نأسف للاعتداءات السافرة التي طالت عدداً من ع

الرابطة الوطنية للمجالس البلدية:

– نأسف للاعتداءات السافرة التي طالت عدداً من عمداء وأعضاء ومقار المجالس البلدية، كان آخرها الاعتداء الآثم الذي تعرض له عميد بلدية زليتن واستهدفه، بالإضافة إلى الاعتداء على مقر المجلس البلدي في صرمان.

– هذه الاعتداءات من شأنها المس بهيبة الدولة والسلم الاجتماعي، وتكرار الاعتداءات على عمداء وأعضاء ومقار المجالس البلدية يمثل خطورة على عمل المجالس البلدية؛ الأمر الذي قد يهدد مستقبل نظام الإدارة المحلية، وما تحقق من إنجازات في مسار اللامركزية.

– نناشد الجهات المعنية بتأمين مقار المجالس البلدية والجهات التابعة لها، وتوفير الحصانة القانونية والحماية الأمنية لعمداء وأعضاء المجالس البلدية، بما يمكنهم من القيام بأعمالهم في مناخ ملائم ومناسب.

– يجب أن تضطلع وزارة الداخلية بمهامها، والإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالملاحقة القانونية للجناة وضبطهم، وتقديمهم للعدالة من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات.

#ليبيا_24

2022-12-30 15:30:02

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