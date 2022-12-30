عضو مجلس النواب مصباح دومة: – اختزال عبدالله باتيلي المبعوث الأممي، النواب والد

عضو مجلس النواب مصباح دومة:
– اختزال عبدالله باتيلي المبعوث الأممي، النواب والدولة في رئيسيهما قصر نظر منه.
– كيف تُجرى الانتخابات في ظل وجود حكومتين.. من سيؤمن صناديق الاقتراع؟
– الانتخابات في وجود حكومتين ستكون عرضة للطعون وستفشل وعندنا سابقة في انتخابات النواب.
– سلمنا أمورنا للحوارات والملتقيات التي كان التدخل الأجنبي فيها كبير جدًا .
– وجود حكومة واحدة تشرف على الانتخابات أمر مطلوب على ألا تكون هذه الحكومة جزء من هذه الانتخابات.
– ليس من باب تكافؤ الفرص أن يكون شخص مسؤول ضمن المرشحين لمنصب الرئاسة.
#ليبيا_24
2022-12-30 16:00:04
1672416004
أضف تعليقـك