عضو مجلس النواب مصباح دومة: – اختزال عبدالله باتيلي المبعوث الأممي، النواب والد

عضو مجلس النواب مصباح دومة:

– اختزال عبدالله باتيلي المبعوث الأممي، النواب والدولة في رئيسيهما قصر نظر منه.

– كيف تُجرى الانتخابات في ظل وجود حكومتين.. من سيؤمن صناديق الاقتراع؟

– الانتخابات في وجود حكومتين ستكون عرضة للطعون وستفشل وعندنا سابقة في انتخابات النواب.

– سلمنا أمورنا للحوارات والملتقيات التي كان التدخل الأجنبي فيها كبير جدًا .

– وجود حكومة واحدة تشرف على الانتخابات أمر مطلوب على ألا تكون هذه الحكومة جزء من هذه الانتخابات.

– ليس من باب تكافؤ الفرص أن يكون شخص مسؤول ضمن المرشحين لمنصب الرئاسة.

#ليبيا_24

2022-12-30 16:00:04

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