بريطانيا ترفع السرية عن وثائق فحوى مناقشات بين رئيس جنوب #إفريقيا السابق، نيلسو

#بريطانيا ترفع السرية عن وثائق فحوى مناقشات بين رئيس جنوب #إفريقيا السابق، نيلسون مانديلا، ورئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، حول قضية #لوكربي، وفق ما نشره موقع “ذا ناشيونال”.

ــ مانديلا أكد خلال اجتماعاته مع توني بلير، عام 2001م، أن تحميل #ليبيا المسؤولية القانونية عن التفجير “خطأ فادح”، وفق الوثائق.

ــ مانديلا انتقد الحكم بإدانة عبد الباسط المقرحي بالتورط في التفجير، وانتقد رواية القضاة، بعدما درس الحكم الصادر من المحكمة الاسكتلندية.

ــ مانديلا شدد أيضًا على ضرورة النظر إلى قرار العقيد معمر القذافي بدفع التعويض، على أنه طوعي وليس لأنه ملزم قانونًا بالقيام بذلك.

ــ الوثائق كشفت أيضًا أن مانديلا ناقش الأمر مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، لأنه شعر أن قرار مجلس الأمن الذي يطالب العقيد القذافي بقبول المسؤولية، يتعارض مع الموقف القانوني.

ــ مانديلا اتهم البريطانيين بـ”نكث وعودهم”، وأنه يرفض موقفهم بخصوص عدم رفع العقوبات لحين الوفاء بمتطلبات قرارات مجلس الأمن، وأن التوافق كان على تسليم المقرحي، مقابل رفع العقوبات عن ليبيا. #ليبيا_برس

2022-12-30 17:37:50

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