صور | إستمرار العمل في تجهيز مكتبة الملك إدريس الأول ” قصر الزهور سابقًا ” في #د

صور | إستمرار العمل في تجهيز مكتبة الملك إدريس الأول ” قصر الزهور سابقًا ” في #درنة . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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