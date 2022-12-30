السفير الألماني لدى #ليبيا، ميخائيل أونماخت: على مجلسي “النواب والدولة”، وجميع ا

السفير الألماني لدى #ليبيا، ميخائيل أونماخت: على مجلسي “النواب والدولة”، وجميع المؤسسات الفاعلة في البلاد، الإسراع في وضع الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات، استجابة لتطلعات الليبيين.

ــ لابد من وجود حل بشأن الانتخابات، ويجب على الليبيين اتخاذ القرار بأنفسهم.

ــ العواقب لن تكون إيجابية حال استمرار الوضع الراهن، وتفاقم خلافات الفرقاء السياسيين.

ــ الدور الأوروبي بشكل عام، والألماني تحديدًا، تراجع بشكل ملحوظ، فيما يخص #ليبيا، بعد مؤتمر #برلين 2، لصالح #الولايات_المتحدة، وعواصم دول إقليمية.

ــ مستعدون لعقد ملتقى ثالث في برلين، من أجل اتخاذ خطوات محورية بشأن ليبيا، ودعم عمل الأمم المتحدة في هذا الخصوص.

ــ نرفض اتهام برلين برغبتها في الحصول على نصيب من كعكة النفط الليبي، وأن هذا سبب عودة اهتمام #ألمانيا بالشأن الليبي.

ــ لابد من خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

ـ لابد أن تتوافق كافة الاتفاقيات التي توقعها حكومة الدبيبة، مع القانون الدولي. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-30 18:36:36

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