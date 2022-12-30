صور | البحرية التونسية تضبط فجر اليوم شخصين على متن مركب صيد محملًا بكمية من الأ

صور | البحرية التونسية تضبط فجر اليوم شخصين على متن مركب صيد محملًا بكمية من الأدوية كانت معدة للتهريب من #تونس إلى #ليبيا . #المرصد
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ليبيا مباشر
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