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عقد أعضاء لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب، اجتماعاً بديوان المجلس في

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عقد أعضاء لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب، اجتماعاً بديوان المجلس في بنغازي لبحث مستجدات تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة المريمي، للولايات المتحدة الأمريكية، وناقش الاجتماع، الإجراءات المتخذة في هذا الصدد من كافة المؤسسات والجهات القضائية ذات العلاقة للدفاع عن المواطن المخطوف بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب .
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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