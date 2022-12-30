ابن شقيق بوعجيلة مسعود: العائلة اتفقت على بيع المنزل للسفر إلى الولايات المتحدة وتكليف محامي للدفاع عنه

عبدالمنعم المريمي، ابن شقيق المواطن الليبي، بوعجيلة مسعود: العائلة اتفقت على بيع المنزل، لتدبير المبالغ التي نحتاجها للسفر إلى #الولايات_المتحدة، وتكليف محامي للدفاع عنه.

ــ سنبيع المنزل رغم أنه يقطن فيه أولاده الأربعة وعائلاتهم، وقد نضطر لبيع باقي منازل العائلة لأن هذا عمنا ونحن مسؤولون عنه.

ــ نحن عائلة بسيطة جدًا، مثل أي عائلة ليبية ولو سافرنا آخرنا #مصر أو #تونس، للعلاج فقط.

ــ بوعجيلة رجل نظيف اليد، وأولاده لم يسافروا خارج البلاد حتى من أيام النظام السابق، ويسكنون في منزل مساحته لا تتعدى 150 متر.

ــ ننتظر تحركًا من النائب العام بخصوص الشكوى المقدمة في عملية الاختطاف، وفريق قانوني يتابع هذا الأمر.

ــ نجل بوعجيلة هو من رفع الشكوى إلى مكتب النائب العام، الذي وعدنا باستكمال التحقيق. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2022-12-30 21:09:41

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