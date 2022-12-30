السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت: – على مجلسي النواب والدولة، وجميع ا

السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت:

– على مجلسي النواب والدولة، وجميع المؤسسات الفاعلة في البلاد، الإسراع في وضع الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات، استجابة لتطلعات الليبيين.

– لابد من وجود حل بشأن الانتخابات، ويجب على الليبيين اتخاذ القرار بأنفسهم.

– العواقب لن تكون إيجابية حال استمرار الوضع الراهن، وتفاقم خلافات الفرقاء السياسيين.

– الدور الأوروبي بشكل عام، والألماني تحديدًا، تراجع بشكل ملحوظ، فيما يخص ليبيا، بعد مؤتمر برلين 2، لصالح الولايات المتحدة، وعواصم دول إقليمية.

– مستعدون لعقد ملتقى ثالث في برلين، من أجل اتخاذ خطوات محورية بشأن ليبيا، ودعم عمل الأمم المتحدة في هذا الخصوص.

– نرفض اتهام برلين برغبتها في الحصول على نصيب من كعكة النفط الليبي، وأن هذا سبب عودة اهتمام ألمانيا بالشأن الليبي.

– لابد من خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

– لابد أن تتوافق كافة الاتفاقيات التي توقعها حكومة الدبيبة، مع القانون الدولي.

#ليبيا_24

2022-12-30 22:10:29

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