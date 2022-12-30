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أعلنت جامعة طرابلس حصولها على شهادة اعتماد “الايزو 9001” لمدة ثلاث سنوات، مضيفة

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أعلنت جامعة طرابلس حصولها على شهادة اعتماد “الايزو 9001” لمدة ثلاث سنوات، مضيفة أن الشهادة أتت عقب انتهاء فريق لجنة التدقيق والمطابقة الدولية من زياراته لإدارات الجامعة، لتصبح بذلك أولى الجامعات الليبية التي تتحصل على هذه الشهادة.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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