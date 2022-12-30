أعلنت جامعة طرابلس حصولها على شهادة اعتماد “الايزو 9001” لمدة ثلاث سنوات، مضيفة أن الشهادة أتت عقب انتهاء فريق لجنة التدقيق والمطابقة الدولية من زياراته لإدارات الجامعة، لتصبح بذلك أولى الجامعات الليبية التي تتحصل على هذه الشهادة.

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