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عميد بلدية #نالوت، عبد الوهاب الحجام: الحكومة ليس من أولوياتها تقديم الخدمات للم

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

عميد بلدية #نالوت، عبد الوهاب الحجام: الحكومة ليس من أولوياتها تقديم الخدمات للمواطنين، و85% من منازل البلدية لا تصل إليها المياه.

ــ المواطنون يشتكون من ضعف التيار الكهربائي في بعض المناطق للنقص الحاد في الأعمدة.

ــ البلدية تُعاني من نقص الوقود؛ بسبب ضعف الأجهزة الرقابية، وعدم مراقبة شركات التوزيع محطات الوقود.

ــ مستشفى نالوت المركزي يُعاني نقص في الأدوية الأساسية والإمكانيات والعناصر الطبية.

ــ هناك نقص في السيولة، والمواطنين يشتكون من ضعف الخدمات المصرفية.

ــ ندعو الحكومة للتركيز على الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ووضعها في سلم أولوياتها. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-30 23:02:36

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عن مصدر الخبر

ليبيا برس

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