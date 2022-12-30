الشرطة الفرنسية: – النيجر اعتقلت ليبيًا يشتبه في قيامه بتهريب آلاف المهاجرين عب

الشرطة الفرنسية:

– النيجر اعتقلت ليبيًا يشتبه في قيامه بتهريب آلاف المهاجرين عبر دول الساحل إلى أوروبا بعد تحقيق مشترك مع السلطات الفرنسية والإسبانية.

– شاحنات نقلت المهاجرين معظمهم من نيجيريا أو الكاميرون إلى الحدود مع الجزائر أو ليبيا مقابل رسوم تتراوح بين 1500 و 2000 يورو.

– المهرب الليبي اعتقل في 20 ديسمبر في مدينة أغادير ويبلغ من العمر 29 عاما ويدعى جمعة قلمه، حيث اعترف بتنظيم مرور 60 مهاجرًا في الأسبوع لمدة سبع سنوات ما يعني 20.000 ألف مهاجر.

– المشتبه به محتجز الآن في العاصمة نيامي وقد تم تنفيذ العملية الممولة من الاتحاد الأوروبي بمساعدة ثلاثة رجال شرطة فرنسيين وثلاثة إسبان.

#ليبيا_24

2022-12-30 23:20:02

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