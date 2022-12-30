قاسم المانع، عميد بلدية #غدامس: أغلب آبار مياه الشرب في المدينة متوقفة عن العمل.

ــ مدينة غدامس تقبع فوق أكبر حوض مائي في #ليبيا، وسكانها يشربون من صهاريج المياه الذي يكلف واحد منها 70 دينارًا.

ــ كل شركات الحفر ممتنعة عن العمل بسبب تخوفهم من عدم صرف مستحقات الحفر من قبل حكومة الدبيبة.

ــ تم الانتهاء من حفر بئر واحد فقط داخل المدينة، ولم يتم تسديد المبلغ للشركة المنفذة.

ــ هناك قرار بحفر بئرين آخرين ولكن مخصصاتهم المالية لم يتم تحويلها، وبالتالي الشركة المشرفة على الحفر توقفت عن العمل.

ــ هناك عقد مبرم مع شركة “المقاولون العرب” المصرية منذ عدة سنوات، ولم تبدأ فيه إلى اللحظة.

ــ على الجهات المسؤولة استكمال حفر الآبار، والإسراع في البث في ملف البنية التحتية التي تم التعاقد عليها مع الشركة المصرية. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-31 00:03:41

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