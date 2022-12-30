رئيس مجلس العلاقات الدولية الليبية، عادل ياسين: – ليبيا باتت على صفيح ساخن في ا

رئيس مجلس العلاقات الدولية الليبية، عادل ياسين:

– ليبيا باتت على صفيح ساخن في الوقت الراهن بين مجلسي النواب والدولة، والحياة السياسية يمكن وصفها بالألعوبة والعبثية، في ظل استمرار حكومة الدبيبة التي تشهد فراغًا في عدد من حقائبها الوزارية، رغم إقالتها من قبل مجلس النواب.

– الخلاف بين مجلسي النواب والدولة؛ يتمثل في عدم توافقهما على من يتولى الحقائب السيادية مثل المصرف المركزي، والرقابة الإدارية ومكافحة الفساد وغيرها من المناصب الأخرى، وليس القاعدة الدستورية فقط، مشددًا على وجود مشكلات مفتعلة بين كافة الأطراف لتعطيل البلاد.

– من المستبعد نشوب حرب مسلحة بين الأطراف الليبية كما جرى سابقًا، وقد يحدث تمرد شعبي في وقت قريب حال استمرت الأزمة الراهنة.

– هناك من يطالب بالتقسيم شرقًا وغربًا، ولكن الشعب الليبي لن يقبل بذلك وسيرفضه بكل الطرق.

#ليبيا_24

2022-12-31 00:10:04

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