عبدالمنعم المريمي، ابن شقيق المواطن الليبي بوعجيلة مسعود: الحكومة ترفض تسهيل أي إجراءات لنا، ولم تُكلف شخص من الخارجية ليسهل لنا إجراءات الحصول على التأشيرة من السفارة الأمريكية.

ــ علمنا أنه إذا تدخل السفير أو القنصل، فيمكنه التواصل مع بوعجيلة والاطمئنان عليه، لأن هذا مسموح به في القانون الأمريكي.

ــ علمنا أنه يحتاجوا إلى حساب مصرفي به تكاليف الإقامة قبل السفر، وهي محسوبة تقريبًا بنحو 150 دولار يوميًا، ونحن أناس أصحاب مرتبات لسنا ميسوري الحال.

ــ وجدنا رسالة من المحامي الذي كلفناه في أمريكا وتمكن من زيارته في السجن، وكان يريد 350 دولار أجرة استقدام مُترجم، لأن القضاء الأمريكي يجبر المتهم على تحمل هذه التكاليف وجمعنا المبلغ من أقاربنا.

ــ الحكومة لم تتدخل في محاولة الاتصال بـ”بوعجيلة” للاطمئنان عليه، ومستحيل أن نمد يدنا لها، أو نتعامل معها بعد تسليمها له.

ــ هذه الحكومة لا تريد تحمل مسؤولياتها تجاه الليبيين بأي حال من الأحوال ولا نعول عليها.

ــ بوعجيلة لم يحصل على أي جنسية غير الجنسية الليبية، وما قاله الدبيبة عن هذا الأمر كذب تام.

ــ بوعجيلة كان ضابطًا في جهاز أمني، ولا يمكن أن يتم تشغيله لو كان يحمل أي جنسية أخرى، أو حتى زوجته.

ــ كلام الدبيبة عن بوعجيلة واتهامه بأنه إرهابي، سبب مشاكل لأولادنا وتعرضوا للتنمر، حتى أن أحفاده الصغار عادوا اليوم التالي يبكون بسبب ما سمعوه في المدرسة.

ــ بعض الجهات تواصلت معنا وقالت إنها ستتحرك للدفاع عن بوعجيلة بعد أعياد الميلاد لأن كل المؤسسات معطلة في #أمريكا، لكننا لا نريد إهدار المزيد من الوقت.

ــ نأمل تشكيل فريق دفاع ليبي يتواصل مع فريق دفاع أمريكي، خاصة وأن المحامي الأمريكي طلب مبلغ كبير جدًا، ولا ندري كيف سنوفره.

ــ نخشى نسيان القضية عندما يخف الضغط الشعبي، لأن الحكومة تركتنا بمفردنا. #ليبيا_برس (تصريحات تليفزيونية)

2022-12-31 01:05:40

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