لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب، تُناقش مستجدات تسليم المواطن الليبي ب

لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب، تُناقش مستجدات تسليم المواطن الليبي بوعجيبة مسعود لـ #الولايات_المتحدة، خلال اجتماعها بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة #بنغازي.

ــ اللجنة أكدت أن حكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية، سلّمت بوعجيلة لأمريكا، رغم أن ملف قضية #لوكربي مُغلق نهائيًا.

ــ الاجتماع ناقش إجراءات المؤسسات والجهات القضائية ذات العلاقة، للدفاع عن المواطن المُختطف، بوعجيلة مسعود، والإجراءات التي يُمكن أن يتخذها مجلس النواب بالخصوص. #ليبيا_برس (بيان)

2022-12-31 10:49:42

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