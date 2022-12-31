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صور | الأجهزة الأمنية في #العزيزية تضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص من العمالة ا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الأجهزة الأمنية في #العزيزية تضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص من العمالة الإفريقية الوافدة سرقوا مبلغ 1.7 مليون د.ل من شركة بالسوق الاستثماري الكريمية في #طرابلس. #ليبيا #المرصد (الداخلية)




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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