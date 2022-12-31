صور | الأجهزة الأمنية في #العزيزية تضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص من العمالة ا

صور | الأجهزة الأمنية في #العزيزية تضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص من العمالة الإفريقية الوافدة سرقوا مبلغ 1.7 مليون د.ل من شركة بالسوق الاستثماري الكريمية في #طرابلس. #ليبيا #المرصد (الداخلية)