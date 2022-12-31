الإخواني علي الصلابي يوجه دعوات لبعض الشخصيات الليبية لحضور لقاء في مدينة #اسطنب

الإخواني علي الصلابي يوجه دعوات لبعض الشخصيات الليبية لحضور لقاء في مدينة #اسطنبول التركية.

ــ اللقاء مزمع عقده يوم 4 يناير القادم بعنوان (اللقاء التشاوري بين النخب والشخصيات الليبية).

ــ اللقاء يشرف عليه الصلابي وأمير الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج، وترعاه دولة #قطر.

ــ الدعوات وجهت عبر برنامجي الواتس اب والماسنجر.

ــ اللقاء يأتي بديًلا للقاء #غدامس الفاشل، الذي كان مزمع عقده في الفترة من 26 لـ29 ديسمبر 2022م.

– اللقاء يهدف لتشكيل جسم بديل عن ملتقى الحوار السياسي “لجنة الـ75” الذي شكلته البعثة الأممية برئاسة ستيفاني ويليامز.

ــ اللقاء يهدف لتشكيل حكومة جديدة، لتصبح طرف ثالث في صراع السلطة الحالي بين حكومتي الدبيبة، وباشاغا.

ــ اللقاء سيشهد الاستماع للطامعين في تولي رئاسة الحكومة الثالثة المزمع تشكيلها.

ــ اللقاء لن يتطرق للانتخابات، ويسعى لعدم إجرائها، خوفًا من ترشح خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي. #ليبيا_برس

2022-12-31 13:14:25

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