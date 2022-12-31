رابطة ضحايا #ترهونة، في تقريرها السنوي للعام 2022: الجثث المُنتشلة من المقابر ال

رابطة ضحايا #ترهونة، في تقريرها السنوي للعام 2022: الجثث المُنتشلة من المقابر الجماعية حتى نهاية العام، بلغت 268 جثة.

ــ من بين ضحايا المقابر الجماعية 11 شخصًا دون عمر 20 سنة و5 نساء.

ــ توجد 95 حالة تم إخفاؤها قسرًا، دون معرفة مصيرها حتى اللحظة، جُلهم من ترهونة.

ــ لا توجد رغبة جدية من الجهات المختصة للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، وملاحقة المتهمين في ملف المقابر الجماعية.

ــ وكلاء النيابة مشغولون بأعمالهم الرئيسية، ما يعطل سير عمل التحقيقات الخاصة بملف المقابر الجماعية. #ليبيا_برس

2022-12-31 14:15:40

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