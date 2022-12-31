صور | غرفة الطوارئ والتنظيم #بنغازي تفتتح حديقة منطقة أرض زواوه بالمدينة. #ليبيا #المرصد
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
تعرض طالب لحالة نفسية سيئة بسبب لعبة (تشارلي)، وعلى خلفية الواقعة تقرر إنشاء غرف
تم النشر منذُ 6 دقائق
جامعة طرابلس تتحصل على شهادة آيزو (9001:2015)
تم النشر منذُ 19 دقيقة
رابطة ضحايا #ترهونة، في تقريرها السنوي للعام 2022: الجثث المُنتشلة من المقابر ال
تم النشر منذُ 29 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا برس
مع اتساع فضاء الإنترنت، ظهر مبدعون يقدمون محتوى متنوع عبر منصات التواصل الاجتما
تم النشر منذُ ساعة واحدة
أضف تعليقـك