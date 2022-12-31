عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي: عقيلة صالح وخالد المشري سيلتقيان قبل يوم 11 يناير، في #القاهرة.

ــ ليس من دور المجلس الرئاسي لعب دور المرشد، والتقريب بين مجلسي النواب والدولة.

ــ الرئاسي لم يستطع حلحلة ملف المُصالحة الوطنية ولا أن يلعب دور القائد الأعلى، ولم يكن موفقًا في الخارج في قضية “بوعجيلة”.

ــ جلسة مجلس النواب الاثنين المُقبل، ستناقش ما توصل إليه “النواب والدولة” بشأن التوافق على القاعدة الدستورية، والنقاط الخلافية التي أصبحت عقبة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2022-12-31 14:52:13

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