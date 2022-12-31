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هدد الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم السبت، بالانسحاب من بطولة الأمم الأفريقية ل

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

هدد الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم السبت، بالانسحاب من بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين «شان 2023» المقرر إقامتها في الجزائر، بسبب إيقاف الحساب البنكي بعد قرار التجميد الصادر من النائب العام، محمّلا كافة الجهات ذات العلاقة مسؤولية ما يترتب عن هذه الإجراءات من تداعيات قد تحرم الشباب الرياضي من نشاط مسابقاته داخليا وحرمان بلدنا من التواجد الفاعل في المحافل الأفريقية والدولية.
#الحدث_الليبي


عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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