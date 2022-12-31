خبر | الاتحاد الليبي لكرة القدم يهدد بالانسحاب من المشاركة ببطولة افريقيا للاعبي

خبر | الاتحاد الليبي لكرة القدم يهدد بالانسحاب من المشاركة ببطولة افريقيا للاعبين المحليين التي ستنطلق في الأيام القادمة بـ #الجزائر بسبب ما يواجهه الاتحاد من التزامات مالية لسداد مستحقات المدرب الأجنبي و طاقمه وافتقاره للامكانيات اللازمة و إيقاف حساباته المصرفية بشكل مفاجئ تنفيذًا لرغبات من يسعون لتحقيق ” غايات خاصة “. #ليبيا #المرصد (بيان)
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ليبيا مباشر
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